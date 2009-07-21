سرمایه گذاری 3/4 میلیارد دلاری در توسعه محصولات الکترونیکی دوستدار محیط

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سامسونگ الکترونیک تولید کننده جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی و تراشه های حافظه های رایانه ای ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که از مجموع این 3/4 میلیارد دلار در حدود دو و نیم میلیارد دلار در توسعه محصولاتی سرمایه گذاری می شود که حداقل آسیب را به محیط زیست وارد می کنند.

پول باقی مانده صرف توسعه فناوریهایی خواهد شد که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و سازگاری محصولات الکترونیکی را با محیط زیست افزایش می دهند.

به گفته رئیس هیئت مدیره سامسونگ این شرکت قصد دارد با اجرای این استراتژی جدید به اولین شرکت مبارزه کننده با مشکلات زیست محیطی دنیا تبدیل شود.

براساس گزارش رویترز، طرح این شرکت کره جنوبی برپایه کاهش 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از تمام محصولات الکترونیکی مصرفی تولید سامسونگ استوار شده است که این میزان تا سال 2013 برابر با 84 میلیون تن خواهد بود.

این استراتژی همچنین پیش بینی می کند که تمام محصولات این شرکت دوستدار محیط زیست شوند و از طریق استانداردهایی چون کاهش مصرف انرژی محصول در حالت "آماده به کار" راندمان انرژی دستگاه را افزایش دهد.