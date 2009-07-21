فروش اینترتی خودرو در ایران دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرزاد نشان در حاشیه برپایی چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در همدان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 55 درصد از سهم داد و ستد بازار را صنعت خودروسازی به خود اختصاص داده است.

نشان با اشاره به اینکه اولین خودروی مینیاتور توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است، ادامه داد: خودرو میناتور در چهارمین نمایشگاه خودرو در همدان برای اولین بار رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی ایران رتبه 16 را در بین کشورها کسب کرده است، افزود: صنعت خودروسازی ایران رقیب صنعت خودروسازی ایتالیا شده است.

فرزاد نشان ادامه داد: ایران در زمینه تولید قطعات خودرو نیز رتبه 19 جهان را داراست.

در چهارمین نمایشگاه خودروسازی همدان که در مساحت 15 هزار متر مربع دایر شده است، 6 گروه خودروسازی و 45 واحد قطعه سازی شرکت دارند.