به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ناصربخت در ابتدای این نشست که در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد،‌ با اشاره به برگزاری دوره سیزدهم جشنواره با جهشی در ارتقای کیفی آثار گفت: گرایش اصلی ما در دوره چهاردهم جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی گرایش پژوهشی است و درجه اول توجه به میراث کهن نمایشی خود ما دارد.

وی ادامه داد: در بخش‌های میدانی، آئینی و تعزیه قدم‌هایی رو به جلو برداشتیم. در دوره گذشته به دلیل کمبود فرصت لازم برای گروهها به کیفیت ایده‌آل مورد نظر در بخش صحنه‌ای نرسیدیم. ولی در این دوره سعی کردیم با در نظر گرفتن زمانی کافی برای گروهها سطح کیفی آثار را بالا ببریم. در این دوره 209 متن به دبیرخانه رسید که از این بین 42 متن به مرحله پایانی جشنواره راه یافت. در بخش معرکه و نمایش‌های آئینی 70 آیتم و پاتوق سنتی کودک و نوجوان نیز 60 آیتم نمایشی اجرا می‌شود.

دبیر جشنواره چهاردهم نمایش‌های آئینی سنتی درباره کمک‌هزینه‌ها و گروههای حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره گفت: امسال توانستیم با تعیین بودجه 20 روز قبل از شروع جشنواره اولین قسط را به گروهها پرداخت کنیم. ضمن اینکه تمام گروههای بخش صحنه‌ای در طول سال اجرای عمومی خواهند داشت و این قسط جزئی از قرارداد آنها خواهد بود. در بخش بین‌الملل تعداد زیادی را انتخاب کردیم که از آن بین حضور ایتالیا، بلغارستان، کره جنوبی، هند‌ و هنگ کنگ در جشنواره قطعی شده است.

ناصربخت درباره بخش نمونه‌سازی جشنواره چهاردهم گفت: در این جشنواره اساتیدی نظیر قطب‌الدین صادقی، داود فتحعلی‌بیگی و سعدی افشار به نمونه‌سازی آثار چون تخته حوضی پرداختند. بهروز غریب‌پور و بهرام بیضایی نیز قرار بود آثاری در زمینه بقال‌بازی و سایه‌بازی در جشنواره اجرا کنند که مورد تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره قرار گرفت ولی این هنرمندان به دلیل آماده نبودن متن و پروژه‌های دیگر از حضور در جشنواره انصراف دادند.

وی درباره پروژه ثبت و ضبط شاهنامه‌خوانی توسط مرشد ترابی خاطرنشان کرد: هنوز تأمین بودجه ثبت و ضبط نقالی شاهنامه توسط مرشد ترابی انجام نشده و سعی داریم به زودی این پروژه را انجام دهیم. در جشنواره امسال با تداخل‌های فراوان در بخش صحنه‌ای مواجه بودیم و این امر به خاطر حضور بازیگران مشترک در کارهای مختلف بود. ما بازیگران کمی داریم که مهارت بازی در نمایش سنتی داشته باشند و این زنگ خطر برای نمایش‌های شادی‌آور و نقالی و تعزیه است.

مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی درباره برنامه‌های انتشارات چهاردهمین جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی گفت: در این دوره از جشنواره ضمن چاپ و انتشار مجموعه مقالات اولین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی که در دوره سیزدهم جشنواره برگزار شد، دو دفتر تعزیه، یک دفتر تقلید و یک پژوهش پیرامون پیش پرده‌خوانی منتشر می‌شود.

در ادامه این نشست حمیدرضا ‌اردلان دبیر دومین سمینار پژوهشی نمایش‌های آیینی سنتی گفت: در بخش اول برپایی سمینارهای پژوهشی هدف ما استمرار و در بخش دوم توجه به عرضه مسائل نظری در کشور و همچنین طرح مسئله در مباحث نظری بود. 35 جلسه و 4 کارگاه از جمله برنامه‌های این سمینار هستند.

وی افزود: هدف از کارگاههای آموزشی شناسایی نمایش‌های آئینی خود و توجه به عمده‌ترین ویژگی‌های آئینی کشورهای مختلف دنیا است زیرا معتقدیم باید به نمایش‌های آئینی کمک شود و اگر جامعه‌ای آئین را از دست بدهد هویت خود را از دست داده است. تفکر آئینی ریشه بسیاری از دارایی‌های یک ملت است.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی از هشت تا 16 مردادماه در تهران برگزار می‌شود.