سه کشتی گیر از اردوی تیم ملی آزاد خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، برخی کشتی گیران آزادکار کشورمان در رقابتهای بین اللملی جام حیدر علی اف آذربایجان عملکرد خوبی از خود بجا نگذاشتند و با تصمیم کادر فنی تیم ملی از حضور در مرحله جدید اردو که از امروز آغاز شده است کنار گذاشته شدند.

میثم مصطفی جوکار، حسین مصطفی زاده و نصرالله فدایی در این مرحله از اردوی تیم ملی که از امروز آغاز شده است به علت عملکرد ضعیف در اردو جایی ندارند.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی دانمارک از امروز آغاز شده است و تا 20 مردادماه زمان اعزام به جام زیلکوفسکی لهستان که 21 تا 23 مرداد ماه برگزار می شود ادامه خواهد داشت.

رقابتهای جهانی دانمارک اواخر شهریورماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.