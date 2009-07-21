باشگاه تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این باشگاه جوانان بین 15تا 25سال فرصت دارند ضمن ثبت نام در این باشگاه از برنامه های متنوعی که برای آنهادرنظرگرفته شده است به صورت رایگان استفاده نمایند.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرهنگسرای ملل این برنامه ها شامل : بازدید ازاماکن تاریخی وموزه ها ، تورهای یکروزه گردشگری ، دوره های آموزشی ،غبار روبی اززیارتگاهها ،ودهها برنامه متنوع دیگر است.

بر اساس این گزارش اولین برنامه این باشگاه تور بازدید از موزه ملی مورخ 29تیرماه از ساعت 16لغایت 18می باشد.علاقه مندان جهت شرکت در این تور وثبت نام در باشگاه تهران می توانند به واحد هنری فرهنگسرای ملل به آدرس بزرگراه آیت ا ... صدر بلوار، قیطریه ، بوستان قیطریه مراجعه ویا با تلفنهای 22671718تماس حاصل نمایند.