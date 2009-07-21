هجدهمین کنگره سراسری قرآن کریم در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گل جعفری نماینده سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در مازندران ظهر سه شنبه در جلسه این ستاد در ساری افزود: در این کنگره 250 نفر از دانش آموزان استعدادهای درخشان کشور در مرحله نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این کنگره تنها برای پسران مقاطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می شود، افزود: در مقطع راهنمایی 12 نفر از شرکت کنندگان در رشته حفظ ، هشت نفر در حفظ ویژه ، 16 نفر در رشته قرائت قرآن کریم و 28 نفر در رشته معارف با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: همچنین در دوره متوسطه 26 نفر در بخش قرائت، 36 نفر در بخش معارف، 21 نفر حفظ و 13 نفر در بخش حفظ ویژه این کنگره قرآنی حضور دارند.

جعفری مکان برپایی این کنگره سراسری را اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر اعلام کرد و افزود: در طول برپایی این کنگره برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی برای دانش آموزان شرکت کننده اجرا خواهد شد .