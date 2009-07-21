تشکیل عقیدتی - سیاسی باعث رشد ارتش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر عطاء‌الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش اظهار داشت: تشکیل نهاد عقیدتی - سیاسی یکی از پرتو های نورانی انفجار نور توسط ناحیه امام خمینی (ره) بود و رشدی که از ناحیه آن در ارتش حاصل شد برای من بسیار با نشاط است.

وی افزود: تاسیس عقیدتی - سیاسی در ارتش جزئی از تاسیس نظام ارزشمند انقلاب اسلامی است و سختی های بسیاری طی شد تا درک متقابلی نسبت به فرماندهی و عقیدتی - سیاسی همچون امروز شکل گیرد.

فرمانده ارتش یکی از ارزش های نهاد عقیدتی - سیاسی را عدم تخریب و شکل گیری بر مبنای تجارب گذشته خواند و یادآور شد: در حال حاضر ما از موضوع دعوت به نمازخوانی عبور کرده ایم. همچنین توزیع و تولید نشریات در ارتش هم اکنون برای هر بخشی از تفکرات و نسل ها وجود دارد.

سرلشکر صالحی ادامه داد: در بخش آگاهی‌های سیاسی که نقش آن را می توان در بحران ها دید که بعد از انقلاب و پس از برگزاری بعضی از انتخابات ریاست جمهوری بحران هایی به نیروهای مسلح کشیده می شد، اما همه دیده اند که ارتش با نجابت از بحران هایی که بعضی ها می خواهند به خصوص بعد از انتخابات به جامعه تزریق کنند عبور می کند و البته با آگاهی هم در انتخابات حضور می یابد.

وی با تاکید بر اینکه حجت الاسلام علوی در یک سوم فعالیت های عقیدتی - سیاسی پس از تشکیل این نهاد شریک است، تصریح کرد: کارهای مربوط به عقیدتی - سیاسی در سالهای اخیر علمی تر شد و با رشد و پیشرفت بیشتر شتاب بیشتری به خود گرفت. بنده فکر می کنم که هر انتصابی دارای اهدافی است که بزرگترین این هدفها می تواند این باشد که حسنات گذشته با شتاب بیشتری ادامه یابد.