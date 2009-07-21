ادغام وزارتخانه ها در برنامه پنجم گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در حاشیه اولین دوره آموزشی تخصصی سربازان تعاون یار در جمع خبرنگاران در مورد حضور و یا عدم حضور خود در کابینه دهم، گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی تعهد داریم در هر بخشی از بدنه دولت که باشیم خدمت کنیم و در این راه مواضع و تلاشهای صورت گرفته قبلی را ادامه دهیم.

وزیر تعاون اظهار داشت: اینکه من و یا سایر همکارانم در دولت دهم حضور داشته باشیم از عهده ما خارج است و بر اساس قانون رئیس جمهور و مجلس می توانند در این رابطه تصمیم گیری کنند ولی هر شخصی که باشد حتما سیاستهای کلان کشور را دنبال خواهد کرد.

پیشنهاد تشکیل تیم بررسی دولت و مجلس

عباسی در مورد امکان ادغام وزارتخانه های تعاون با کار و رفاه، تصریح کرد: این مسئله یک نوع کارشناسی لازم دارد و نظام برای اجرای سیاستهای خود بخشهای متعددی را ایجاد می کند ولی با توجه به سیاستهای اصل 44 و مردمی شدن 80 درصد از اقتصاد کشور، نمی تون کار شتاب زده انجام داد و پیشنهاد می کنم یک تیم کارشناسی از دولت و مجلس این مسئله را بررسی کنند.

وی بیان داشت: در آستانه پایان دولت نهم به نظر می رسد انجام چنین کاری ( ادغام وزارت تعاون-کار-رفاه) مقدور نباشد چون انجام آن نیاز به زمان دارد ولی شاید بتوان در قالب برنامه پنجم آن را پیگیری کرد.

اجری فاز اول طرح سرباز تعاون یار با 250 نفر

وزیر تعاون در مورد اجرای طرح سربازان تعاون یار با تاکید بر اینکه این مورد از راهبردهای وزارتخانه متبوعش است، گفت: با درخواست وزارت تعاون برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و لزوم تقویت بخش تعاون و همچنین نیاز به تربیت کارشناسان تعاونی، اجازه اجرای طرح سربازان تعاون یار از سوی مقامات ارشد کشور داده شد.

عباسی در توضیح بیشتر تعداد کل سربازان تعاون یار را 2 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در فاز اول 250 نفر آماده شده اند و 250 نفر دیگر نیز تا پایان نیمه اول سال جاری انجام می شود تا از این طریق حضور مردم در تقویت بخش تعاون به کار گرفته شود.

اجرای مشارکتی طرح مسکن مهر

وی در مورد وضعیت پروژه های مسکن مهر نیز خاطر نشان کرد: این طرح هم اکنون توسط وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی در حال اجرا است و دولت برای تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی علاوه بر برنامه ریزی برای تمرکز در پرداخت آن توسط بانک مسکن، 3 هزار و 500 میلیارد تومان نیز خط اعتباری جدید اختصاص داده است.

وزیر تعاون در پایان به اجرای طرح مسکن مهر به صورت مشارکتی در کنار تعاونی های مسکن اشاره کرد و بیان داشت: مردم می توانند در مرحله آماده سازی در گروههای کوچک تر به صورت مشارکتی طرح را انجام دهند و از تسهیلات دولت نیز بهره مند شوند.