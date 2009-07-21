نشست "عترت زهرا (ع)" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت‌الاسلام محمد حسن واحدی ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای فرهنگی حاضران، ویژگی‌ها و برتری کارفرهنگی – مذهبی آنان را متذکر شد.

وی در این دیدار ضمن تشویق خواهران به تلاش بیشتر اظهار داشت: ارزش مضاعف کار فرهنگی شما در انتشار معارف و فرهنگ فاطمی در شرائطی که قرار دارید مسلم است، با لحاظ این نکته باید به فعالیت بیشتر بپردازید و با وجود مشکلات و کاستی‌ها با همان شرایط به تلاش خود بیشتر ادامه دهید. هیچ حرکتی بی مشکل نیست لکن باید با وجود مشکلات تلاش و فعالیت نمود .

واحدی در ادامه پیرامون دوشخصیت الهی و دو الگو و اسوه خواهران و بلکه خواهران و برادران پرداخت و گفت : شما خواهران دو الگوی و اسوه کامل دارید که سرمایه ارزشمندی برای تلاش و فعالیت شما به حساب می آیند.

وی تصریح کرد: حضرت زهرای اطهر (ع) که در شدید ترین شرائط ، با سکوت و هنر خود معارف الهی و تبیین حقائق را برای جامعه پیرامونی در شرائط خاص منتشر فرمودند. زندگی و عمل حضرت زهرا (ع) برای همه ما درس است تا بیاموزیم و عمل نمائیم. گرچه مصحف فاطمه (ع) در حال حاضر در اختیار ما نیست و در اختیار حضرت صاحب الزمان (عج) قرار دارد اما روح مصحف فاطمی را در احادیث ائمه طاهرین (ع) می توانیم ملاحظه و دریافت نمائیم و با مطالعه آن احادیث نورانی، می‌توانیم به روح مصحف فاطمه (ع) نزدیک شویم و به فیض الهی نائل آئیم.