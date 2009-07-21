به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشهای "اسکار و خانم صورتی" و "فصل پنج" ندا ایزدی و "داستان خیلی خیلی کوتاه..." کار سارا فعلی و تارا فاتحی ایرانی سه نمایش عروسکی دانشجویی هستند که از طرف دبیرخانه جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی برای اجرا به جشنواره ارمنستان معرفی شدهاند.
همچنین با رایزنی آلبرت بیگجانی نماینده جشنواره هایفست قرار است تعدادی اثر مناسب از این جشنواره نیز آذرماه در جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویان ایران اجرا شود. جشنواره هایفست از معتبرترین جشنوارههای تئاتری ارمنستان است که از 9 تا 18 مهرماه در ایروان مرکز این کشور برگزار میشود.
