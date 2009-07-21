ترمه بافی دستی پس از 30 سال در یزد احیا شد

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این اقدام ارزشمند با همکاری "سید ولی هاشمیه" از بافندگان هنرمند و پرسابقه این صنعت انجام شد.

وی افزود: احیای ترمه بافی دستی با هدف حفظ، احیا و توسعه رشته‌ های صنایع دستی منسوخ شده در استان یزد صورت گرفته است.

بهشتی نژاد خاطرنشان کرد: احیا این صنایع دستی ارزشمند با راه اندازی دستگاه ترمه بافی دستی در کارگاه بافنده قدیمی ترمه صورت گرفت.

وی با اشاره به پیشینه هنر ترمه بافی در استان یزد بیان داشت: صنعت ترمه بافی قبل از ورود پارچه ها و منسوجات کارخانه های ماشینی غرب به ایران از رونق چشمگیری برخوردار بوده است اما با ورود پارچه های متنوع و الوان، این هنر صنعت به تدریج رونق خود را از دست داد.

بهشتی نژاد عنوان کرد: ظهور دستگاههای پارچه بافی، کارخانه های ماشینی و ارزانتر شدن قیمت پارچه ها از دیگر عوامل فراموشی ترمه شد به نحوی که تا چند سال گذشته یکی از رشته های کاملا منسوخ شده به شمار می رفت.

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده در این زمینه به زودی شامل رونق دوباره ترمه بافی دستی در استان یزد باشیم.