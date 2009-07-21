همایش اندیشه های آسمانی کنترل کننده فعالیتهای فرهنگی دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی ماندگاری بعداز ظهر سه شنبه در جمع دانش آموزان نخبه کانونهای فرهنگی مساجد سراسر کشور در مشهد افزود: نیروها و اعضای کانونهای فرهنگی مساجد پاسخ دهنده سئوالات و شبهات نوجوانان و جوانان هستند و در این زمینه، با برقراری ارتباط میان مدرسه، مسجد و خانه این مشکلات برطرف می شود.

رئیس سیره تحقیق و تفحص شهدا اظهار داشت: کانونهای فرهنگی مساجد، پل ارتباطی و پیوند دهنده مثلث مسجد، مدرسه و خانه هستند.

ماندگاری بیان کرد: کانونها باید از ظرفیتهای اساتید و روحانیون استفاده کنند زیرا جوانان به وسیله تفکر و راهنمایی های این اساتید در مسیر موفقیت گام بر می دارند.

وی به بحث تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان برای نابودی نیروی جوان کشورمان بسیار تلاش می کنند بنابراین جوانان باید با تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش معنویت و انجام امور فرهنگی با تهاجم سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی مقابله کنند.



رئیس سیره تحقیق و تفحص شهدا به اصولی که در موفیقت دانش آموزان تاثیرگذار هستند، اشاره کرد و افزود: شناخت و انتخاب هدف صحیح، هدایت به وسیله راهنمای علم و دلسوز، همت و تلاش جوانان، حمایت به وسیله خداوند که مطمئن ترین پشتیبان بوده و در نهایت استقامت انسان از جمله اصول موفیقت است.

ماندگاری بیان کرد: بالاترین امتیاز شهیدان انقلاب اسلامی این بود که تکلیف خود را با هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی به بهترین نحو انجام دادند و با غیرت دینی از میهن اسلامی دفاع کردند.