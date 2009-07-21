توسعه کیفی دانشگاه پیام نور در حوزه پژوهش/ اعطای اعتبار ویژه پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مهم دانشگاه در خصوص توسعه کیفی در امر پژوهش دانشگاه پیام نور گفت: طبق آمار موجود دانشگاه پیام نور رشد چشمگیری در حوزه پژوهشی در یک سال اخیر داشته که از مهمترین آنها می توان به راه ‌اندازی 19 نشریه با ظرفیت بالای علمی، تسهیل امر پژوهش، تاسیس پژوهشکده ها، آیین نامه های کارآفرینی نشریات و اعتبار ویِژه پژوهشی اشاره کرد.

برگزاری همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی در 29 مهر

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور از برگزاری همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی در 29 مهرماه سال 88 خبر داد و گفت : این همایش در محورهای مبانی و مباحث نظری، برنامه ‌ها و سیاستگذاری ‌ها، آسیب ‌شناسی و چالشها، ضرورتها و کاربردهای علوم انسانی در توسعه ملی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش از سوی مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دانشگاه ‌های امام صادق(ع)، معارف قم و شهیدبهشتی، سازمان سمت، بنیاد حکمت صدرا و اداره کل یونسکو حمایت می شود.

مرندی با اشاره به این نکته که نظام جمهوری اسلامی با اولویت فرهنگی پایه گذاری شده است، هدف از برگزاری این همایش را گسترش و توجه بیش از پیش به دو عنصر فرهنگی و معنویت دانست.

افزایش تعداد طرحهای پژوهشی دانشگاه پیام نور

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور با اشاره به تعداد طرح ‌های پژوهشی دانشگاه پیام نور در سال 87 گفت: تعداد طرح ‌های پژوهشی دانشگاه پیام نور در سال 87 نسبت به سال 86، یک هزار و 574 درصد افزایش داشته و مقالات چاپ شده در این دانشگاه نیز در سال 87 نسبت به سال 86، 120 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تاسیس و راه اندازی 86 مرکز و هسته کارآفرینی گفت: تاکنون 43 کارگاه کارآفرینی، 6 سمینار، 3 جشنواره، 8 مسابقه کارآفرینی بین دانشجویان، 6 نمایشگاه در خصوص دستاوردهای کارآفرینی، 12 همایش استانی، 15 مورد معرفی و ثبت طرحهای ابتکاری دانشجویان و چاپ 3 نشریه و ویژه نامه در خصوص کارآفرینی از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است .