وظیفه حفظ جنگلها برعهده دهیاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالوندی در کارگاه آموزشی فضای سبز در محل دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه پایدار کشور محسوب می شود، افزود: باید با روش‌های جدید گام‌های مؤثرتری در جهت فرهنگ سازی در میان روستائیان و تشویق و ترغیب آنان به درختکاری و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع برداشت.



جلالوندی با تأکید بر اینکه باید با افزایش آگاهی عزم جدی در میان مردم بخصوص روستائیان در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی ایجاد کرد و این یک نکته بسیار ضروری، حساس و کارشناسی شده است، گفت: حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها به عنوان یک امانت برای نسل‌های آینده نکته اساسی برای بسیج عزم عمومی و فرهنگ سازی است .



مدیر کل امور روستایی استانداری تهران تصرف غیر قانونی اراضی ملی توسط زمین خواران و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را از مهمترین مخاطرات اصلی منابع طبیعی برشمرد و خواستار ایفای نقش جدی دهیاران در حفظ منابع طبیعی شد و اظهار داشت: تخریب مراتع و جنگل‌ها به منظور تأمین سوخت و قاچاق چوب و چرای بی رویه دام و باغها از دیگر خطراتی است که هم اکنون منابع طبیعی روستاها را دچار خطر کرده است.



اداره کل امور روستایی استانداری در همایش آموزشی دو روزه در تاریخ‌های 27 و 28 تیرماه، 75 نفر از دهیاران منتخب استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، مرکزی، سمنان، قم، زنجان و همینطور دهیاران استان تهران را در خصوص وظایف دهیاران جهت حفظ منابع طبیعی و مدیریت فضای سبز در روستاها را مورد آموزش قرار داده است.