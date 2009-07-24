115 میلیون ریال به موسسات قرآنی لرستان اختصاص یافت

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان اعتبار در راستای طرح تجهیز کتابخانه و نرم‌افزار موسسات قرآنی به 11 موسسه قرآنی استان لرستان اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از این اعتبار حمایتی شامل اقلام فرهنگی گوناگون نظیر مجلداتی از قرآن مجید، رحل، کتاب‌های دینی و مذهبی و نرم‌افزارهای قرآنی‌ است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: اعتبارت حمایتی این طرح به موسسات قرآنی یاوران و بیت‌الزهرا(س) در خرم آباد، موسسه امام علی(ع) در پلدختر و نورالهدی در خرم آباد تعلق می‌گیرد.

علوی ادامه داد: همچنین موسسات نورالثقلین در الیگودرز، موسسه الضحی و حضرت سلمان فارسی در خرم آباد، موسسه قرآن و عترت خاتم الانبیا(ص) و انجمن قرآن و نهج البلاغه در کوهدشت نیز شامل این اعتبار خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: هر یک از اعتبارات این طرح به ارزش 10 میلیون ریال به موسسات ذکر شده تعلق می‌گیرد و موسسه قرآنی امام رضا(ع) در خرم آباد نیز به ارزش 15میلیون ریال اعتبار دریافت خواهد کرد.