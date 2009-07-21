انتقاد مشاور بوش از سیاستهای دولت اوباما در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "الیوت آبرامز" مشاور ارشد "جرج بوش" در امور خاورمیانه در مقاله ای که روز گذشته در نشریه آمریکایی National Review منتشر شد سیاست دولت اوباما درباره شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی را به باد انتقاد گرفت.

بر اساس این گزارش مشاور بوش یکی از دلایل ناکارامدی سیاست اوباما را اختلاف "جرج میچل" با اعضای دولت وی دانسته است. وی با استناد به اخبار رسیده از واشنگتن احتمال می دهد نماینده اوباما در مسائل خاورمیانه به زودی از سمت خود کناره گیری کند. به اعتقاد آبرامز زمان این اتفاق در پایان سال جاری میلادی خواهد بود.

در ادامه این مقاله آمده است : مچل که ماه آتی میلادی هفتاد و ششمین سالروز تولدش را جشن خواهد گرفت، بلافاصله پس از روی کار آمدن اوباما در ماه ژانویه انتخاب شد، اما به مرور زمان اختلافات وی با رئیس جمهور و دیگر اطرافیان او درباره مسائل خاورمیانه مشخص شد.

آبرامز معتقد است تلاش اوباما برای متوقف کردن شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی اگر چه با هدف بازگرداندن "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر سر میز مذاکره صورت می گیرد، سبب رنجیدن دولت نتانیاهو شده است. این در حالی است که وظیفه اصلی میچل نیز در این میان، تضمین پایان شهرک سازی در مناطق اشغالی برای راضی کردن ابومازن است.

به نظر می رسد با وجود تاکید طرف فلسطینی برتوقف شهرک سازی به عنوان پیش شرط هر گونه توافقی با تل آویو و در مقابل اصرار صهیونیستها بر ادامه رویه کنونی به دلیل رشد طبیعی جمعیت در سرزمینهای اشغالی، و با توجه به این امر که توقف کامل شهرک سازی، امری غیرممکن است، سیاستی که اوباما در پیش گرفته نارضایتی هر دو طرف درگیری را در خاورمیانه در پی خواهد داشت.