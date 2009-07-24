کارگاه آموزشی نقد فیلم ویژه خبرنگاران در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این کارگاه دو روزه که در شهر همدان برگزار می شود به مباحثی از جمله آشنایی با اصطلاحات سینمایی، روند تولید و نقش عوامل سازنده فیلم، مفاهیم و روشهای نقد فیلم، شیوه نگارش گزارش و مقاله سینمایی پرداخته میشود.
این کارگاه در محل دبیرخانه جشنواره فیلم کودک در شهر همدان و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار میشود.
حسین معززی نیا، نویسنده و منتقد سینما فعالیت نویسندگی خود را از سال 1370 فعالیت با ماهنامه سوره آغاز کرد و در نشریاتی از جمله سروش، سوره، نیستان، مشرق، ویدیو ماهواره، نقد سینما و هفته نامه مهر ادامه داد.
نگارش کتاب های ابراهیم حاتمیکیا، فیلم فارسی چیست، داستان اسلحه و سینما جشنواره از دیگر فعالیت های اوست.
حسین معززینیا مدرس هنرستان سینمایی روایت فتح و مدرسه آزاد بازیگری حوزه هنری بوده و در حال حاضر در مراکز مختلف آموزشی کشور به تدریس تاریخ سینما و تحلیل فیلم مشغول است.
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