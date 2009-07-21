خشکسالی خسارتی به پل خواجو وارد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حامد ایمان طلب در بخش سوم نشست خبری سازمان میراث فرهنگی اصفهان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر شایعات مطرح که خشکسالی موجب بروز مشکل در آهک به کار رفته در پل می شود و در نهایت پل تخریب می شود، گفت: واکنش آهک به آب نزدیک به هفت تا 12 سال به طول می انجامد و پس از این مدت است واکنش آهک تمام خواهد شد

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وی ادامه داد: آهک پس از این واکنش در برهه اول نیاز به رطوبت ندارد اما پس از مدتی لایه های رویی آن در اثر هوازدگی دچار مشکل خواهد شد که البته این مشکل تنها مربوط به لایه های خارجی است و لایه های داخلی با مشکلی مواجه نمی شوند و تنها پوسته رویین دچار مشکل می شود که آن هم با بندکشیها و .. کاملا قابل برگشت است

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رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا علاوه بر سنگ قبرهای یافت شده در عملیات مرمت پل خواجو سنگ تاریخی دیگری نیز یافت شده است، اظهار داشت: یک تعداد سنگهای دیگر که دارای علامت است نیز در بستر این رودخانه یافت شده است که این سنگها در آب می ماند .

وی در خصوص اینکه چرا این سنگها را به جای دیگری انتقال نمی دهید، گفت: وزن سنگین این سنگها این اجازه را به ما نمی دهد و ماندن آنها در آب چون در گذشته نیز در آب بوده مشکلی ندارد البته حمل و نقل نیز به آنها آسیب وارد می کند

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در این جلسه همچنین در خصوص عبور خط دو متروی اصفهان نیز سئوال شود که وی اظهار داشت: در خصوص عبور خط دو متروی اصفهان هنوز نقشه های لازم به سازمان میراث فرهنگی ارائه نشده که موضوع را بررسی کنیم

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