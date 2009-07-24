تاسیس بانک اصناف با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با مهر گفت: شورای اصناف کشور از خرید بانک صادرات منصرف شده است و به فکر تاسیس بانک جدیدی است که هم اکنون مشغول انجام کارهای کارشناسی بر روی آن است.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: موضوع سرمایه اولیه بانک اصناف که از سوی بانک مرکزی 350 میلیارد تومان در گذشته اعلام شده بود هم اکنون به 200 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: اصناف برای تامین سرمایه اولیه راه اندازی بانک اصناف هیچ مشکلی ندارد.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از تاسیس بانک اصناف استقبال کرده و خطاب به اصناف گفته است:" شما به محض اینکه تقاضای خود را به ما ارائه دهید آن را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهم داد و سریع اقدام خواهیم کرد."

