اجرای طرح نظارت و ارزیابی تعاونی ها

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص روند اجرای طرح جامع نظارت و ارزیابی فعالیت تعاونی ها، گفت: با هدف دستیابی به افزایش بهره وری منابع و سرمایه گذاریها در بخش تعاون، نظارت جامع بر عملکرد تعاونی ها شکل گرفت.

وزیر تعاون اظهار داشت: برای تقویت و بهبود وضعیت تعاونی ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها در کشور مورد استاندارد سازی قرار می گیرند.

عباسی تصریح کرد: استاندارد سازی فعالیتهای تعاونی پیش نیاز اجرای طرح جامع نظارت و ارزیابی عملکرد تعاونی ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به قانون بخش تعاون، در اجرای طرح نظارت و ارزابی بر تعاونی ها از توان و ظرفیت اجرایی اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون سراسر کشور استفاده می شود.

وزیر تعاون با بیان این مطلب که طرح یاد شده در تعاونی های کشور در حال اجرا است، بیان داشت: روشهای اداره تعاونی ها بر اساس قانون تعاون به نحوی که عملکرد آنها مورد تقویت و بهبود قرار گیرد از دیگر اهداف طرح نظارت و ارزیابی تعاونی ها محسوب می شود.

عباسی در پایان آموزش استاندارد سازی در تعاونی ها را در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی موجب تقویت دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی دانست.

به گزارش مهر، چندی پیش وزیر تعاون سال جاری را سال سازمان‌دهی، هدایت و نظارت جامع بر تعاونی‌ها اعلام کرده بود.

به گفته عباسی از دو سال گذشته طرح نظارت جامع بر تعاونی‌ها آغاز شد ولی به دلیل حجم وسیع تعاونی‌ها مقرر شد تا این موضوع به شکل الکترونیکی دنبال شود.

به همین دلیل موضوع سامانه الکترونیکی نظارت جامع از طریق سایت وزارت تعاون مطرح شد که بر اساس آن، تعاونی‌ها پس از ثبت الکترونیکی وارد چرخه‌ نظارت از طریق این سامانه می شوند.