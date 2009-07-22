به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی استاندار مازندران سه شنبه شب در جلسه ستاد تسهیلات سفر گفت: متولی اصلی اجرای طرح دریا در استان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و رسیدگی به امور گردشگری در صدر وظایف این سازمان قرار دارد.

کریمی همچنین خواستار فعال شدن دبیخانه ستاد تسهیلات تابستانه در سازمان گردشگری شد و اظهار داشت: نمایندگان کلیه دستگاه های مربوطه ضمن حضور و تشکیل جلسات و بازدید های مستمر به بررسی نحوه ارائه خدمات به مسافرین جهت بالا بردن کیفیت و کمیت این خدمات بپردازند.

استاندار مازندران با اشاره به حضور فعالانه مأموران انتظامی و نیروهای بسیجی جهت تأمین امنیت مسافران گفت: نیروی انتظامی نگاه ویژه ای به مسأله دریا داشته باشد وبا گشت های ویژه دریایی قایق های موتوری که در آن مأموران انتظامی ،هلال احمر و نجات غریق حضور خواهند داشت تمامی نقاط ساحلی استان را پوشش دهند.

وی ضمن اشاره به نقش تبلیغات و اطلاع رسانی سودمند در این ایام جهت کاهش صدمات و تلفات در هنگام استفاده از دریا افزود: با همکاری شهرداری های استان تابلوهای هدایت کننده و هشداردهنده همراه با شعارهای مناسب به تعداد کافی در داخل و خارج از شهرها نصب شود.

کریمی اظهار داشت: در تمامی واحدهای اقامتی که به منظور اسکان مسافرین تابستانه در نظر گرفته شده و راه دسترسی به دریا را دارند باید مأموران انتظامی و ناجیان غریق حضور فعال داشته باشند.

مقام ارشد اجرایی استان با تشکر از تولید برنامه های مفرح رادیویی و تلویزیونی در این ایام توسط صدا و سیما بر نقش مؤثر این رسانه در جهت تبلیغات و اطلاع رسانی صحیح ،معرفی جاذبه های گردشگری استان و کاهش صدمات و تلفات ناشی از استفاده ناصحیح از دریا تأکید کرد و گفت: صدا و سیما باید به صورت مستمر اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح را اطلاع رسانی کند.

رئیس ستاد تسهیلات سفر استان بیان داشت: در این ایام با تمام واحدهای آلاینده که به هشدار مسئولین مربوطه توجهی نداشته و اصول بهداشتی و زیست محیطی را رعایت نکنند برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

استاندار مازندران خواستار رعایت اصول بهداشتی و نظافت توسط کلیه عزیزانی که از این موهبت الهی استفاده می نمایند گردید و گفت: جمع آوری زباله های حواشی دریا توسط متولیان این طرح ها در تمامی نقاط ساحلی استان الزامی است.

وی توجه به مسائل فرهنگی در طول این ایام و به خصوص ایام ماه مبارک رمضان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در تمامی مناطقی که شامل طرح می باشد جایگاه مناسبی به جهت اقامه نماز و برپا کردن نمازخانه در نظر گرفته شود.

علیرضا جمشیدی مدیر کل دفتر اجنماعی و شوراهای استانداری نیز در این جلسه گفت: بر طبق جدول زمانبندی بازدیدهایی به طور منظم، با حضور مسئولان یا نمایندگان دستگاه های متولی امر صورت می گیرد که ضمن بررسی و شناسایی نقاط ضعف مراتب طی گزارشی به فرمانداری ها جهت پیگیری ارسال می شود.

مسئول هماهنگی طرح دریا اظهار داشت: بر طبق گزارشات واصله تا این ایام تعداد غریق در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته داست.

وی فرمانداران را به عنوان رؤسای ستاد های شهرستانی اعلام کرد و افزود: بر اساس گزارشات واصله از فرمانداری ها آماده سازی طرح ها، هماهنگی با آموزش و پرورش و شهرداری ها جهت اسکان مسافر، شناسایی مناطق ممنوعه و انسداد راه های دسترسی به این مناطق، هماهنگی لازم جهت استقرار آمبولانس، نجات غریق و هلال احمر، نصب تابلوهای هشدار دهنده، تعیین مبلغ ورودی، تأمین روشنایی و آب شرب، نظارت بر خدمات و قیمت کالاهای عرضه شده و برگزاری جلسات توجیهی برای ناجیان غریق از جمله خدمات ارائه شده در این ایام بوده است.

رحمت عباس نژاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از اجرای ۱۳۰ طرح دریا دراستان خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۵ طرح مربوط به شهرداری ها، ۱۵ طرح هتلها و مراکز اقامتی، ۵ طرح پره های ماهیگیری و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.

دبیر ستاد تسهیلات تابستانه استان از وارد شدن بیش از یک میلیون مسافر در نیمه اول تیرماه به استان خبرداد و افزود: در طول این ایام جهت ارائه سرویس های خدماتی به مسافرین گرامی از ۴۱۸۰ نفر نیروی امدادی، ۹۰۱ نفر ناجی غریق و ۹۰۰ نفر از پرسنل خدماتی دیگر استفاده شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۷۰۰ نفر توسط ناجیان غریق در داخل آب نجات یافته اند.

عباس نژاد ضمن اشاره به ساعت اجرای طرح از ساعت هشت تا ۲۱ و تلاشهای شبانه روزی مسئولان امر در تمامی طول این زمان گفت: تمامی فرمانداران، شهراداران، بخشداران، دهیاران و کلیه دست اندرکاران تمام تلاش های خود را جهت ارتقای کیفی و کمی این طرح ها انجام می دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اعلام اینکه امسال برای نخستین بار ردیف مستقل اعتباری جهت اجرای طرح دریا برای استان در نظر گرفته شده است افزود: در طی دو سفر دولت به استان مبلغ چهار میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بیش از ۴۰ منطقه نمونه گردشگری لازم به ذکر است.