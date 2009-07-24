تولید بیش از یک میلیون تن محصول در پتروشیمی بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر و به نقل از روابط عمومی این شرکت، مدیر تولید شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام گفت: اتان، پروپان، بوتان، اسید کلریدریک و ینیل کلراید منومر بیشترین میزان تولید محصولات این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری است که به ترتیب با 154 درصد، 103 درصد ، 103 درصد ، 183 درصد و 99 درصد برنامه بالاترین عملکرد تولید را داشته اند.

حمید وفایی افزود: از مهمترین اهداف شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام تأمین حداکثر رضایت مشتری، صیانت از کرامت انسانی، توانمندسازی کارکنان، حفظ محیط زیست و صیانت از بهداشت حرفه ای و ایمنی، ارتقای کیفیت محصولات و رسیدن به ظرفیت اسمی است.

وفایی ادامه داد: برهمین اساس با افزایش طرح های تولیدی و برطرف کردن موانع تولید و تحقق اهداف تعیین شده، در آینده ای نزدیک ظرفیت تولیدی این شرکت افزایش خواهد یافت.

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در سال گذشته بیش از پنج میلیون تن محصول تولید کرد. این مجتمع با تولید 29 فرآورده بیشترین تنوع تولید را در سطح صنایع پتروشیمی کشور دارد و سالانه محصولات مختلفی در بخش های پتروشیمیایی ، پلیمری و گازی تولید می کند.