سفر لیبرمن بی تاثیر بر روابط برزیل-ایران/ تهران مهمترین شریک تجاری برازیلیا

به گزارش خبرنگار مهر از برازیلیا، "محسن شاطرزاده" در این کنفرانس خبری از حتمی بودن سفر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به برزیل پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری خبر داد.

محسن شاطرزاده که در جمع خبرنگاران رسانه های پر تیراژ برزیلی سخن می گفت ، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از موضع جمهوری اسلامی ایران درباره وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که فردا ( چهارشنبه) وارد برازیلیا می شود و تاثیرات آن بر روابط دو کشور ایران و برزیل سئوال کرد، اظهار داشت : حضور چنین فردی از یک رژیم نامشروع هیچگاه نمی تواند بر سطح روابط دو کشور مستقل و بزرگ جمهوری اسلامی ایران و برزیل تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: سفر آقای احمدی نژاد احتمالا نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری ایران پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری وی باشد.

شاطرزاده افزود: امروز رژیم صهیونیستی به عنوان دولتی نژاد پرست که دستش به خون هزاران فلسطینی آغشته است ، شناخته می شود. به گونه ای که این رژیم حتی دوستان خود را نیز از دست داده است.

وی با غیر قابل مقایسه خواندن شاخصهای اقتصادی و حجم اقتصاد ایران و نیز سطح روابط اقتصادی برزیل با ایران و رژیم صهیونیستی گفت : قدرت اقتصادی ایران با آن رژیم نامشروع اصلا قابل مقایسه نیست، چرا که به عنوان مثال ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حداقل 7 برابر رژیم اشغالگر و حجم مبادلات تجاری ایران و برزیل بیش از شش برابر برزیل با رژیم صهیونیستی است.

سفیر ایران در برزیل تاکید کرد: در 6 ماه نخست سال 2009 درحالی که اکثر کشورهای خاورمیانه با افت سطح تجاری با برزیل روببرو شده اند و متوسط مبادلات تجاری برزیل با خاورمیانه از کاهش 29 درصدی برخوردار است حجم روابط تجاری ایران با برزیل از رشدی معادل 38 درصد برخوردار بوده است. این در حالی است که سطح تجاری این کشور با رژیم صهیونیستی، عربستان ، مغرب، الجزایر، عراق و امارات به ترتیب با افت 52 ، 35 ، 52، 48، 39 و9 درصد افت همراه بوده است.

به گفته شاطرزاده ، سهم تجارت برزیل با ایران 17 درصد تجارت با خاورمیانه است در حالی که سهم رژیم صهیونیستی کمتر از 3درصد حجم تجاری برزیل در خاورمیانه است.

وی در برابر سئوال خبرنگار دیگری درباره اظهارات رئیس جمهوری برزیل در حمایت از انتخاب مجدد احمدی نژاد گفت : ما از این سخنان رئیس جمهوری برزیل که نشان از نگاه واقع بینانه مقامهای عالی برزیل نسبت به مسائل جاری ایران دارد تشکر می کنیم و این امر نشان از مستقل بودن دستگاه دیپلماسی کشور آزادی همچون برزیل و واقعگرایی این کشور دارد.