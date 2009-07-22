به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم گفت: دو هزار و 352 نفر از استانهای سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 25 درصدی هستیم.



وی تصریح کرد: از مجموع تعداد داوطلبان برای شرکت در این آزمون 86.6 درصد به بانوان و 13.4 درصد به آقایان اختصاص دارد و استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، کرمان و قم به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها را داشته‌اند.



بحرالعلوم از اختصاص 80 درصد سئوالات آزمون طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن به مفاهیم و 20 درصد مابقی به حفظ خبر داد و اظهار کرد: این آزمون به صورت کتبی (چهار گزینه‌ای) و در قالب 150 سؤال ویژه حافظان کل، 100 سؤال ویژه حافظان 20 جزء قرآن کریم و 50 سؤال ویژه حافظان 10 جزء قرآن طراحی شده است.



وی با اشاره به اینکه برگه های سؤالات به صورت رایانه‌ای تصحیح می شوند ، گفت: نتایج آزمون 20 مرداد اعلام می‌شود .