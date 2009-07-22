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۳۱ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن‌کریم برگزار می‌شود

آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن‌کریم برگزار می‌شود

چهارمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم جمعه دوم مرداد به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم گفت: دو هزار و 352 نفر از استانهای سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 25 درصدی هستیم.

وی تصریح کرد: از مجموع تعداد داوطلبان برای شرکت در این آزمون 86.6 درصد به بانوان و 13.4 درصد به آقایان اختصاص دارد و استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، کرمان و قم به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها را داشته‌اند.

بحرالعلوم از اختصاص 80 درصد سئوالات آزمون طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن به مفاهیم و 20 درصد مابقی به حفظ خبر داد و اظهار کرد: این آزمون به صورت کتبی (چهار گزینه‌ای) و در قالب 150 سؤال ویژه حافظان کل، 100 سؤال ویژه حافظان 20 جزء قرآن کریم و 50 سؤال ویژه حافظان 10 جزء قرآن طراحی شده است. 

وی با اشاره به اینکه برگه های سؤالات به صورت رایانه‌ای تصحیح می شوند ، گفت: نتایج آزمون 20 مرداد اعلام می‌شود .

کد مطلب 916215

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