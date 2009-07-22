بورس کالج "لورن" سوئیس به مترجم ایرانی رسید

اصغر نوری مترجم و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش یک مسابقه اینترنتی برگزار شد که در آن مسابقه هر مترجم می‌توانست با انتخاب یک اثر از یک نویسنده سوئیسی و ترجمه بخشی از کتاب او در آن رقابت شرکت کند.

وی ادامه داد: من نیز با شرکت در آن مسابقه اینترنتی بخشی از کتاب "دفترچه بزرگ" آگوتا کریستف نویسنده سوئیسی را انتخاب کرده و بخشی از آن را ترجمه کردم که پس از داوری برنده بورس یکماهه از موسسه ترجمه سوئیسی شدم و از 10 مرداد تا 10 شهریور به کالج ترجمه لورن خواهم رفت تا ترجمه آن کتاب را تکمیل کنم.

نوری در ادامه صحبتهایش از چند کار ترجمه‌اش که به زودی منتشر خواهند شد خبر داد و گفت: 2 رمان و یک مجموعه داستان دارم که به تازگی مجوز گرفته‌اند و تا پایان تابستان منتشر خواهند شد که به نظر می‌رسد کتاب "دیوارگذر" که مجموعه داستانهای مارسل امه نویسنده نیمه قرن بیستم است زودتر چاپ شود.

این مترجم افزود: این مجموعه داستان ابتدا 10 داستان را شامل می‌شد ولی با در نهایت با تغییر قطع از رقعی به جیبی با پنج داستان توسط نشر ماهی به چاپ می‌رسد.

به گفته نوری از این نویسنده تا کنون هیچ کتابی در ایران به چاپ نرسیده و تنها یک داستان از او پیش از این در مجله‌ای منتشر شده است.

وی درباره ترجمه‌اش از دو رمان که مجوز گرفته‌اند توضیح داد: یک رمان به نام "همسر اول" از فرانسوا شاندر ناگور نویسنده طراز اول فرانسوی ترجمه کرده‌ام که این کتاب در سال 1998 منتشر شده ولی تا کنون از وی نیز در ایران کاری به چاپ نرسیده و نشر نگاه با انتشار "همسر اول" این نویسنده را به ایرانیان معرفی می‌کند.

نوری ادامه داد: رمان "برهوت عشق" از فرانسوا موریاک را هم برای نشر افراز ترجمه کرده‌ام که به زودی این کار هم منتشر می‌شود.

مترجم نمایشنامه "ویولنهاتان را کوک کنید" درباره کارهای در انتظار مجوزش اینگونه خبر داد: دو کتاب دیگر برای نشر افراز ترجمه کرده‌ام که در ارشاد منتظر مجوز است. یکی از این کتابها ترجمه دو نمایشنامه "دوچرخه مرد محکوم" و "سه چرخه" از فرناندو آرابال است و دیگری رمانی به نام "محله گمشده" از پاتریک مودیان.

این مترجم در پایان گفت: چهار نمایشنامه هم برای نشر نیلا ترجمه کرده‌ام که در انتظار صدور مجوز هستند.