مهران بهنام فر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: طبق تائید سازمان لیگ قرار بود تیم ها 5 روز قبل ازمسابقات، ملی پوشان خود را در اختیار بگیرند ولی با وجود این تصمیم، سرمربی تیم ملی این اجازه را به ملی پوشان نداد.

وی ادامه داد: این تصمیم سرمربی تیم ملی تنها به خاطر خصومت شخصی بود تا اینکه ایشان منافع تیم ملی را مد نظر قرار دهد. چرا که از حضور نفرات در لیگ این تیم ملی است که بهره می شود.

بهنام فر در مورد تیم نفت گفت: تیم جوان و خوبی داریم که آماده حضور در مسابقات شده است، در سالهای قبل اردوهایی که مربیان تشکیل می دادند تنها به بازی فوتسال اختصاص می یافت و اعضای تیم در تمرینات حضور موثری نداشتد، ولی ما تمام کار را قانونمند کرده و با انجام تمرینات مفید با تیمی سرحال وارد لیگ می شویم.

مربی تیم نفت درمورد فصل جدید رقابتهای لیگ گفت: من فکر می کنم این دوره از جذابیت و سطح فنی بالاتری نسبت به دوره های قبل برخوردار باشد ، چرا که تیم های شهرستانی با تقویت توان فنی خود گام به این مسابقات می گذارند.

بهنام فر در پایان از حضور نفرات با تجربه ای چون جودت ، فرخی ، حسن بیگی ، پورشیب و غفاری در کنار نفرات جوان در ترکیب جدید تیم نفت نام برد.