ادغام میراث فرهنگی با تربیت بدنی غیر منطقی است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص بحث ادغام سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری با سازمانهای تربیت بدنی و بنیاد شهید افزود: این روزها در مورد ادغام سازمانهای مختلف صحبتهای زیادی مطرح می شود که فقط برخی از آنها قابل بررسی است و تعدادی از آنها نیز موضوعیتی ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: ادغام سازمانهای تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در دستور کار هفته آینده کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی که قابل بخشش به بخش خصوصی است جزء سیاستهای قانون چهارم توسعه است و ادغام سازمانها نیز بر همین اساس صورت می گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی بر واگذاری تصدی گری دولت بخصوص در بخشهای اقتصادی تاکید دارد لذا روح حاکم بر کاهش تصدی گری و کوچک سازی وجود دارد اما اینکه چگونه عمل شود که مصلحت باشد نیازمند کار کارشناسی و پژوهشی دقیق است.

آرین منش با اشاره به اینکه فعالیت سازمانهای میراث فرهنگی با بنیاد شهید و تربیت بدنی سنخیتی با یکدیگر ندارند که بخواهند با هم ادغام شوند، گفت: برای ادغام باید شباهتی در وظایف و ماموریتهای سازمانها وجود داشته باشد تا بحث آن مطرح شود در صورتیکه در مورد این سازمانها اینگونه نیست بنابراین ادغام آنها درست نیست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب بقایی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز نصریح کرد: انتصابهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده اند را قابل تجدید نظر می دانم خود رئیس جمهور نیز روز گذشته اعلام کردند که ممکن است این انتصابها تا پایان فعالیت دولت نهم باشد.