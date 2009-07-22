به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که به مدت 2 ماه به صورت روزانه اجرا می شود با موضوع آموزش های شهروندی است که با طرح سوالی از طرف کارشناسان مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت می پذیرد.

به کلیه شرکت کنندگان در این مسابقه تلفنی که به سوالات پاسخ صحیح دهند یک بسته فرهنگی – شهروندی اهدا می شود و برندگان می توانند در مسابقه فینال نیز شرکت و جوایز ارزنده دریافت کنند.

این مسابقه هر روز تا پایان شهریور ماه از ساعت 10:45 تا 11 از رادیو سلامت پخش می شود و

علاقه مندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت WWW.Cti.ir مراجعه و یا با شماره 88917560 تماس بگیرند.



