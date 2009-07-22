به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو در گزارشی نوشت، گرایش یهودیان به اسلام در حالی است که همواره مقامات اسرائیل در تلاش برای تغییر بافت جمعیتی به نفع یهودیان بوده اند.

مقامات رسمی و سران صهیونیست با تائید این اخبار نگرانی خود را در قبال روی گرداندن یهودیان از دین خود را ابراز داشته اند.

بر اساس آمارهای رسمی در وزارت داخلی رژیم صهیونیستی در پنج سال گذشته تاکنون صدها یهودی از دین خود روی گردانده و مسلمان شده اند. همچنین دهها نفر طی همین سال ها به دین مسیحیت گرویده اند.

از طرفی سران کابینه و مقامات رژیم صهیونیستی که همواره در تلاش برای تغییر بافت جمعیتی در سرزمین های اشغالی به سود یهودیان هستند، اقدامات این چنینی را هرگز بر نمی تابند.

بر اساس آمارهای رسمی از سال 2005 تا 2007 تعداد 306 درخواست برای تغییر دین از سوی یهودیان به وزارت داخلی رژیم صهیونیستی رسیده است، که 249 نفر از آنان از تمایل خود برای گرویدن به اسلام خبر داده اند.

همچنین 48 نفر دیگر از تمایل خود برای مسیحی شدن سخن گفته اند.

بر این اساس تعداد یهودیانی که در سرزمین های اشغالی فلسطین، سالانه مسلمان می شوند به صد نفر می رسد. از سوی دیگر این آمارها حاکی از افزایش شدید تقاضاها در این زمینه طی سال 2008 دارد، که در آن 142 نفر خواستار تغییر دین خود از یهودیت به اسلام شده اند.