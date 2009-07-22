به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات ارایه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 84، 27 میلیون و 776 هزار و 256 نفر بوده است. این در حالی است که تعداد افزایش تحت پوشش درسال 87 به 29 میلیون و 40 هزار و 678 نفر ارتقا یافته است.

همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی در سال 84، 7 میلیون و 474 هزار و 726 نفر بوده است و در سال 87 تعداد بیمه شدگان 9 میلیون و 152 هزار و 243 نفر برآورد شده است. برهمین اساس تعداد بیمه شدگان اصلی 4/22 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی در چهار سال گذشته 24 میلیون و 893 هزار و 99 نفر بوده که با رشد 9/1 دهم درصد در سال 87 به 25 میلیون و 365 هزار و 22 نفر رسیده است.

همچنین تعداد کارگاههای فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال 84، یک میلیون و 48 هزار و 566 فقره و در سال 87، یک میلیون و 283 هزار و 781 فقره یعنی 4/22 درصد افزایش یافته است.

برهمین اساس تعداد بیمارستان‌های طرف قرارداد این سازمان درسال 84، 670 فقره و در سال‌ 87، 690 فقره گزارش شده است که از رشد 3 درصدی برخوردار بوده است.

ضمناً بیشترین میزان درصد رشد مربوط به تعداد درمانگاه و پلی کلینیک طرف قرارداد این سازمان است که 33 درصد رشد را طی این چهار سال به خود اختصاص داده است به طوری که در سال 84، 777 درمانگاه و پلی کلینیک و در سال 87، یک هزار و 32 درمانگاه و پلی کلینیک تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

تعداد پلی کلینیکهای طرف قرارداد در سال 84، 60 کلینیک و در سال 87، 74 کلینیک بوده است که رشد 23 درصدی داشته است.

تعداد مراکز بهداشتی طرف قرارداد نیز از رشد 10 درصدی برخوردار بوده است. به این ترتیب 4 هزار و 107 مرکز در سال 84 و 4 هزار و 514 مرکز در سال 87 تحت پوشش این سازمان بوده‌اند.