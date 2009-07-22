به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای علی کفاشیان به عضویت کمیته فدارسیون های عضو، عزیز اله محمدی به عضویت کمیته لیگ حرفه ای، واعظ آشتیانی و عباس انصاریفرد به عضویت کمیته باشگاههای حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمدند.

کمیته فدراسیون های عضو نقش ارگان مشورتی را برای کمیته اجرایی کنفدراسیون در زمینه های مرتبط با فوتبال حرفه ای خواهد داشت.

کمیته لیگ های حرفه ای در موضوعات مرتبط با لیگ های حرفه ای فوتبال به کمیته اجرایی مشورت داده و مسائلی چون توسعه فوتبال حرفه ای ، اجرای لیگ قهرمانان آسیا و فوتبال حرفه ای در هر کشور در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین کمیته باشگاههای حرفه ای در زمینه 142 باشگاه حرفه ای در سطح آسیا به کمیته اجرای مشاوره داده و در مورد مسائل مرتبط با توسعه و مدیریت باشگاههای حرفه ای مباحثه خواهد داشت.