90 درصد پیوند کلیه در قزوین زنده به زنده صورت می گیرد

فاطمه اشدری در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: این نهاد خیریه زیر نظر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران فعالیت دارد و تمام درآمدهای آن در استان و شعب نمایندگی این انجمن در شهرستان‌ها در حساب جاری انجمن جمع‌ آوری و برای بیماران همان شهرو استان هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بدون احتساب کسانی که در زمان دیالیز و یا بعد از پیوند فوت شده ‌اند، در کل استان 18 نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان بیمار پیوندی و دیالیزی هستند که جوانترین و خردسال ترین بیمار 11 سال سن دارد که پیوند کلیه شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین افزود: از این تعداد 6 نفر دیالیزی هستند و 12 نفر موفق به پیوند کلیه شدند که میانگین سنی چهار نفر بیمار دیالیزی بین 11 تا 18 سال است.

اشدری تصریح کرد: افراد جوان و کسانی که سنین کمتری دارند در اولویت پیوند کلیه هستند چرا که بعد از پیوند، نگهداری و هزینه پیوند برای بیمار سنگین و سخت است و بیماری که دارای سن بالایی باشد از لحاظ ضعف جسمانی ممکن است توان نگهداری پیوند را نداشته باشد و با دیالیز و دستگاه همودیالیز راحت‌ تر زندگی ‌کند از این‌رو پیوند کلیه در افرادی با سن پایین در اولویت است.

وی اعلام کرد: بیشترین پیوند در استان قزوین یعنی 99 درصد پیوندهای کلیه در استان از فرد زنده به زنده صورت می‌گیرد زیرا در استان بخش پیوند کلیه و اعضا وجود ندارد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین تأکید کرد: اکثر افرادی که داوطلب می‌شوند بعد از مرگ مغزی اعضای بدنشان اهدا شود معمولا یکی از مکان‌ها که برای دریافت کارت مراجعه می‌کنند، انجمن حمایت از بیماران کلیوی است ولی به دلیل نداشتن مرکز پیوند اعضا موفق نشده ایم اعضای بدن فرد را برای کمک به بیماران استفاده کنیم.

اشدری عنوان داشت: هر فردی که دچار مرگ مغزی می‌شود حداقل می‌تواند 13 نفر را نجات دهد ولی به راحتی چنین فردی را زیر تلی از خاک دفن می‌کنیم.

وی تصریح کرد: به دلیل همین مشکل اکثر پیوندها در استان قزوین از فرد زنده به زنده صورت می‌گیرد به جز سه مورد که پیوند از فردی بوده که دچار مرگ مغزی شده و یا از جسد بوده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین ابراز داشت: در میان بیماران فرهنگی و یا دانش‌آموز که پیوند شدند یکی از مهم‌ترین امتیازات فرهنگیان داشتن بیمه تکمیلی است که بیشتر هزینه درمان آنها را بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند.

اشدری خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های جدید در انجمن مرکزی دیالیز کشور تحت پوشش قراردادن بیماران با بیمه تکمیلی است تا مشکل پیوند خانواده ها تا حدودی مرتفع شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهرستان قزوین دو بخش دیالیز با 31 دستگاه دیالیز، در تاکستان بخش تأمین اجتماعی با پنج دستگاه و بوئین زهرا با سه دستگاه دیالیز در حال خدمت‌ رسانی به بیماران است و در آبیک نیز دو دستگاه دیالیز از طریق کمک خیران خریداری و بخش دیالیز در این شهرستان نیز راه ‌اندازی شده است.