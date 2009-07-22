به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، پس از گذشت شش ماه از سال 2009، کارگزاری های سازمان ملل و شرکای آنان که در امور انساندوستانه فعال هستند مواجه با کسر بودجه پنج میلیارد دلاری برای پاسخ به بحران های شدید هستند که این امر موجب صدمه به فقیر ترین و آسیب پذیر ترین افراد جهان می شود که قبلا به دلیل بحران اقتصادی بیشترین ضربه را دیده اند.

در گزارش دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد که دیروزدر جهان منتشر شد آمده است از 9 میلیارد و 500 میلیون دلار مبلغ مورد نیاز برای سال 2009 کمتر از نیمی از آن تا کنون دریافت شده که کمبود 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری وجود دارد.

"جان هولمز" معاون دبیر کل سازمان ملل در امور انساندوستانه ضمن هشدار در این باره می گوید واضح است که بحران اقتصادی در جهان فشاربر بودجه کمک های انساندوستانه کشورهای کمک دهنده وارد کرده است، اما در عین حال این مسئله فشارمضاعفی نیزبر مردم کشورهای فقیر که تحت تاثیر بحران قرار دارند وارد می کند.