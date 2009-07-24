شش شهر استان مرکزی آمادگی برپایی نماز جمعه را دارند

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در حال حاضر در 600 شهر کشور نماز جمعه برگزار می شود، افزود: در 19 شهر استان مرکزی نیز فریضه الهی نماز جمعه برگزار می شود.
وی اضافه کرد: نزدیک به 850 نیروی خدمتگزار ستادی مشغول فعالیت در این 19 شهر استان هستند که از این تعداد 330 نفر خواهران و مابقی برادران هستند .
صالحی افزود: میانگین حضور نمازگزاران در استان از 23 هزار نفر در سال 1386 به 35 هزار نفر در سال گذشته رسیده است و در تلاش هستیم این جمعیت را به سه برابر برسانیم.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 900 هزار نفر در شعاع نماز جمعه قرار می گیرند، اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم بدانند حضورشان در این فریضه الهی یک ضرورت است.
صالحی حضور در سنگر نماز جمعه را در بعد وحدت آفرینی بسیار مهم دانست و گفت: در این راستا حضور مدیران و مسئولان دستگاهها در نماز جمعه امری ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شهرهای استان از نظر مصلی و برگزاری مراسم و مناسبتها به ویژه مراسم ماه مبارک رمضان با مشکل و کمبود مواجه هستند، گفت: ساخت و تکمیل مصلاهای سطح استان و اجرای مصوبات دفتر شورای سیاستگذاری نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است.
وی زمانبندی برنامه ها در نمازجمعه، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ارگانها در سخنرانی قبل از نماز جمعه، تشکیل جلسات ستاد نماز جمعه استان به صورت هفتگی با گرایش جوان گرایی و تقویت نماز جمعه را از راهکارهای مهم و اساسی در جذب نمازگزاران عنوان کرد.
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