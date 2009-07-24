  1. استانها
  2. مرکزی
۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

شش شهر استان مرکزی آمادگی برپایی نماز جمعه را دارند

شش شهر استان مرکزی آمادگی برپایی نماز جمعه را دارند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی گفت: شش شهر استان مرکزی آمادگی برپایی نماز جمعه را دارند که از این تعداد دو شهر ساروق و بازنه تا قبل از ماه مبارک رمضان از مصلای نماز جمعه برخوردار می ‌شوند.

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در حال حاضر در 600 شهر کشور نماز جمعه برگزار می ‌شود، افزود: در 19 شهر استان مرکزی نیز فریضه الهی نماز جمعه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: نزدیک به 850 نیروی خدمتگزار ستادی مشغول فعالیت در این 19 شهر استان هستند که از این تعداد 330 نفر خواهران و مابقی برادران هستند .

صالحی افزود: میانگین حضور نمازگزاران در استان از 23 هزار نفر در سال 1386 به 35 هزار نفر در سال گذشته رسیده است و در تلاش هستیم این جمعیت را به سه برابر برسانیم.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 900 هزار نفر در شعاع نماز جمعه قرار می ‌گیرند، اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم بدانند حضورشان در این فریضه الهی یک ضرورت است.

صالحی حضور در سنگر نماز جمعه را در بعد وحدت آفرینی بسیار مهم دانست و گفت: در این راستا حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌ها در نماز جمعه امری ضروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شهرهای استان از نظر مصلی و برگزاری مراسم و مناسبت‌ها به ‌ویژه مراسم ماه مبارک رمضان با مشکل و کمبود مواجه هستند، گفت: ساخت و تکمیل مصلاهای سطح استان و اجرای مصوبات دفتر شورای سیاستگذاری نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است. 

وی زمانبندی برنامه ‌ها در نمازجمعه، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ارگانها در سخنرانی قبل از نماز جمعه، تشکیل جلسات ستاد نماز جمعه استان به ‌صورت هفتگی با گرایش جوان ‌گرایی و تقویت نماز جمعه را از راهکارهای مهم و اساسی در جذب نمازگزاران عنوان کرد.

کد مطلب 916401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها