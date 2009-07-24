افزایش 75/13 درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی در همدان

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: به منظور تامین اهداف سازمانی و در راستای تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی در سطح کشور با تلاش مضاعف در جامعه تعداد کل بیمه ‌شدگان اصلی در استان همدان به 158 هزار و 27 نفر رسیده است.

وی خاطرنشان شد: تعداد مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان در استان همدان 18 هزار و 708 نفر است که نسبت به سال گذشته 7 و 75 صدم درصد رشد یافته است.

مدیر تامین اجتماعی ادامه داد: در سال جاری یک هزار و 572 نفر ازمقرری بیمه بیکاری خود استفاده نموده اند.

قاسمی عنوان کرد: در سال گذشته تامین اجتماعی استان همدان در بخش تعهدات کوتاه مدت در قالب کمک هزینه ازدواج، استراحت بارداری، غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار و نقص عضو به بیمه شدگان 41 میلیون ریال اختصاص داده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان با بیان اینکه حقوق بیمه شدگان بازنشسته تامین اجتماعی حداقل 230 و حداکثر 330 هزار تومان است، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده مدت اعتبار دفترچه های درمانی افزایش یافته است.