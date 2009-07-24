ورود آموزش و پرورش به حوزه مهد کودکها کار نادرستی است

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در بحث مهد کودکها چند دستگاهی وجود دارد و آموزش و پرورش هم اخیرا به این حوزه و حوزه پیش دبستانی وارد شده است که سازمان بهزیستی با انتقاد از این کار به طور تخصصی نادرست بودن این کار را ثابت کرده است.

وی با اشاره به دوران مهد و سن پیش دبستانی و حساسیت این دوران در رشد ذهنی و فکری کودکان افزود: باید مربیهای جوان با مهارتهای لازم برای آموزش کودکان در مهدها وجود داشته باشند.

صادق زاده ادامه داد: ورود آموزش و پرورش به این حوزه به دلیل آزاد شدن تعدادی از نیروهای این سازمان و برای خارج کردن این عده از بیکاری بوده است در صورتیکه نیروهای آزاد آموزش پرورش مربیهایی با سابقه کاری و سن بالا هستند چنین مربی توان رسیدگی و آموزش را به کودکان را نداشته و این کودکان از نظر آموزشی لطمه می بینند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث آموزش کودکان یک تا 4 سال در حیطه کاری بهزیستی و کودکان 4 تا 6 سال در حوزه کاری آموزش و پرورش قرار دارند.

صادق زاده با اشاره به شیوه نادرست آموزشها در مهدهای کودک تاکید کرد: آموزشهای غیر شفاهی و غیر علمی مردود است و باید اصلاح شود و آموزش اگر با شفافیت و واقعیت همراه نباشد تاثیر گذاری آن صفر است.