به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فریدون پروینیان در جلسه اعضا ستاد مرکزی شورای حل اختلاف استان که پیش از ظهر امروز برگزار شد، گفت: شورای حل اختلاف استان برای تامین نیازهای موجود و ارتقا بخشیدن به فعالیتها برنامه های متنوع آموزشی را در دستور کار دارد که تشکیل کلاسهای آموزشی، تهیه و توزیع جزوات آموزشی و اطلاع رسانی از جمله این اقدامات است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عملکرد واحدهای مختلف شورا اظهار داشت: در حال حاضر کلیه واحدها از جمله نظارت و بازرسی، آمار و انفورماتیک، آموزش، رفاه و روابط عمومی در قالب یک سیستم اداری منظم ساماندهی شده و نیاز بخشهای مختلف شورا را تامین می کند.

پروینیان افزود: واحد ارشاد و معاضدت قضایی شورای حل اختلاف استان توانسته است در سه ماهه اول سال جاری دو هزار و 28 مورد مشاوره در زمینه های حقوقی، خانوادگی و کیفری به مراجعان ارائه دهد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یادآور شد: واحد اجرای احکام نیز از واحدهایی است که بیشترین مراجعه کننده را دارد و در مدت یاد شده این واحد نیز سه هزار و 49 پرونده را رسیدگی و دو هزار و 358 فقره پرونده را مختومه کرده است.

قاضی پروینیان در خصوص شعب روستایی نیز گفت: در استان قزوین 45 شعبه روستایی در حال فعالیت است که درصدد تجهیز این شعب به امکانات مورد نیاز هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش کلاسهای آموزشی روند رسیدگی به پرونده ها ارتقا کیفی پیدا کند.