به گزارش خبرگزاری مهر ، در ابتدای این مطلب که به نام یکی از هواداران مشایی منعکس شده ، با حمله به منتقدان «دانا و نادان» رحیم مشایی آمده است: راستی داستان چیست که اینگونه دولتمردی به نام مشایی را در تیررس دوست و دشمن قرار داده و وی را ناجوانمردانه سیبل همه نگاه های موافق و مخالف ساخته است؟ هنوز جوهر انتخابات دهم ریاست جمهوری و انتصاب مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور خشک نشده، چه شده که اینگونه بی محابا احمدی نژاد و مشایی در دایره مخالفت ها قرار گرفته اند؟ حملاتی در ناجوانمردانه ترین شکل ممکن به ژنرال ارشد دولت که جسم و روح او را خسته کرده است، آیا پایانی خواهد داشت؟ و در یک کلام چرا مشایی نه؟

این مطلب افزوده است: طبیعی است که بپرسیم اسفندیار رحیم مشایی کیست که در سه‌سال گذشته پس از محمود احمدی‌نژاد خبرسازترین و مورد هجوم ترین مرد دولت نهم بوده است؟ مردی که با سخنانش، متانتش و عملکرد خود همواره به مدیری غیر قابل پیش بینی تبدیل شده است، کیست؟ از چه سوابقی برخوردار بوده و چگونه در آستانه 49 سالگی به معان اولی ریاست جمهوری ایران دست یافته است؟ چگونه چرخ روزگار از فارغ التحصیل دیروز رشته الکترونیک اصفهان مردی بزرگ و اسلام شناسی ساخته که اکنون عده ای از ترس نفوذ کلام او به جای بررسی دیدگاه ها و عملکرد وی در سازمان هایی که مدیریت آن‌ها را بر عهده داشته، با اتکا به مواردی مجهور، صرفا به عقده گشایی علیه او مشغولند؟

در ادامه مطلب قید شده در سایت مشایی آمده است: طبق شواهد و مدارک موجود، مخالفان مشایی را می توان در چندین گروه که عمدتا در پایگاه هایی موسوم به اصولگریانند، تقسیم بندی کرد:

1- گروه ها و اشخاصی که بدون مطالعه و شناسایی سوابق مشایی از دور دستی بر آتش تفرقه افکنی داشته و همواره بر اتش این اختلاف می دمند.

2- گروه‌های سهم خواه از انتخابات که تاکنون موفق به دریافت سهم مورد انتظار از احمدی نژاد نشدند.

3- آن‌هایی که جرات مخالفت رودررو با احمدی نژاد را نداشته و برای جبران مافات به کرات یاران او را مورد حمله قرار می دهند.

4- آن‌ها که بر این باورند مشایی با قرار گرفتن در پست معاون اولی به طور بالقوه در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از شانس بالایی برای به دست آوردن آرای ملت برخوردار است.

نوشته فوق می افزاید: البته به این گروه می‌شود افرادی را اضافه کرد که یادشان رفته عزت و کرامت چیزی است که خداوند به انسان ها می دهد و اگر مشایی اکنون دارای عزتی است، این عزت برگرفته از اعتقادات و الطاف خفیه الهی و عنایات حضرت ولی عصر (عج) است و آتش حسادت نیز هیمنه ای است که با هیچ آب سردی خاموش نخواهد شد(!)

مطلب فوق با اشاره به موضوع طرح دوستی با مردم اسرائیل از سوی مشایی و سپس نامه وی بعد از اظهارات مقام معظم رهبری مدعی شده است: آنها که خود یک سیلی برای این انقلاب نخورده و سیاست پیشگان تازه به دوران رسیده محسوب می گردند، چنان با آب و تاب و ناجوانمردانه به مشایی می تازند که تاکنون کسی در ایران اینگونه به ضد انقلاب نتاخته است. بزرگ مردی که از ابتدای انقلاب در سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور مسئولیت های خطیری بر عهده داشته و تاکنون نیز که حساس ترین پست‌های اجرایی کشور را برعهده داشته، از این مسئولیت ها برای خویش کیسه ای ندوخته و در پاک دستی شهره خاص و عام است. بی‌سبب نیست که مقام عالی اجرایی کشور، مشایی را از وفاداران به انقلاب اسلامی و فردی ولایی، ساده زیست و خدمتگزار مردم دانسته و همچنان تاکید داشته باشد که مشایی معاون اول رییس جمهور است و به فعالیت خود در دولت ادامه خواهد داد.

در انتهای مطلب قید شده در سایت مشایی آمده است: آنها که رودرو جرات ابراز مخالفت با رییس جمهور را ندارند، این روزها مشایی را تیررس حملات خود قرار داده اند، بلکه با حذف این یار دیرین احمدی نژاد بتوانند دلسردی خاصی را در اطرافیان رییس جمهور به وجود آورند. ... مشایی تاکنون نشان داده که در حیف و میل اموال بیت المال و احقاق حقوق ملت با هیچ کس عقد اخوت نبسته و با مسئولیت معاونت اولی کام بسیاری از دنیا پیشگان تلخ خواهد شد.