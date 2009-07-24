اطلاع رسانی از فعالیتهای قرآنی لرستان به خوبی صورت نگرفته است

حجت الاسلام قنبر علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تاثیر قرائت قرآن در روحیه و روند زندگی انسان، اظهار داشت: قرآن کریم نقشه و قانون کامل زندگی بشریت در تمام ابعاد و جنبههای مختلف آن است و هر انسانی میتواند با تمسک و عملکردن به دستورات الهی که در قرآن آمده زندگی سعادتمند و موفقی داشته باشد.
وی تصریح کرد: قرآن نقشه مدون و قانون کاملی است که خداوند حکیم آن را تنظیم کرده و آن را از مرتبه عالی خود برای هدایت بشریت بر پیامبر اکرم نازل فرموده و در اختیار بشریت قرار داده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: در منظر قرآن انسان برای رسیدن به قرب الهی باید مراحلی را طی کند تا به مقصد نهایی نائل شود که این مراحل گاهی همراه با مهر و قهر خداست و گاهی با جمال و جلال خداوند مواجه میشود و در این حوزه بهترین توشه جهت گذشتن از این مراحل استفاده از نقشه راه و قانون کامل زندگی بشریت که همان قرآن کریم است میباشد.
حجت الاسلام خادمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماموریت سازمان تبلیغات در خصوص فعالیتهای مراکز و موسسات قرآنی مردمی، بیان داشت: با توجه به واگذاری کلیه امور مربوط به این مراکز و موسسات قرآنی به مردم و متولیان این امر وظیفه سازمان در این خصوص نظارت، پشتیبانی، بررسیهای کمی و کیفی از فعالیتها و نحوه اجرای کلاسها و همچنین حمایتهای مادی و معنوی از این گونه فعالیتها میباشد.
وی افزود: با وجود اینکه در حوزه قرآن و فرهنگ قرآنی در استان لرستان فعالیتهای خوبی صورت گرفته که متاسفانه اطلاع رسانی مناسبی دراینباره صورت نگرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: مدیران مراکز و مؤسسات قرآنی باید موجودیت حقوقی خود را به دستگاههای اداری و اجرایی استان معرفی کنند.
حجت الاسلام خادمی وضعیت لرستان را در حوزه آموزش ضعیف دانست و عنوان کرد: باید با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی، سطح معلومات معلمان و مربیان قرآنی استان را ارتقا داد.
وی یادآور شد: در ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان مجتمعهای آموزشی در حال احداث است که میطلبد حداکثر استفاده از این مجتمعهای آموزشی صورت گیرد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین دارالقرآن شهرستان خرم آباد نیز طی ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد که باید مدیران مراکز و مؤسسات قرآنی در زمینه برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی دراین دارالقرآن تلاش کنند.
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