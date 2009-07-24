43 متن نمایش به جشنواره تئاتر "ماه نو" در لرستان ارسال شد

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به اینکه از تعداد آثار ارسال شده اثر متن نمایش خیابانی و 33 اثر نیز متن نمایش صحنه‌ای می باشد، اظهار داشت: بازخوانی متون ارسالی به این جشنواره توسط داورانی از استان آغاز شده است و به مدت 10 روز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پنجمین جشنواره تئاتر ماه در دو بخش صحنه ای وخیابانی در استان برگزار می شود

پنجمین جشنواره تئاتر ماه در 2 بخش صحنه ای و خیابانی ، مرداد ماه سالجاری برگزار می شود، یادآور شد: کشف استعدادهای خلاق هنری، توانمندیهای هنرجویان وارتقای سطح کیفی تئاتر استان در جهت محوریت بخشیدن به سه اصل معنویت، اندیشه و هنر از جمله اهداف این جشنواره است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان خاطر نشان کرد: بهره گیری از تفکر دینی مبتنی بر قرآن، احادیث و سیره معصومین (ع)، انتخاب مضامین ارزشی مربوط به فرهنگ بومی منطقه و انتخاب مضامین بر اساس منابع ادبیات ملی و کهن ایران زمین از جمله موضوعات جشنواره بوده و نمایشنامه هایی مبتنی بر اندیشه اصلاح الگوی مصرف در بخش ویژه جشنواره بررسی می شوند.