به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله سید احمد خاتمی در خصوص خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه با عنوان "نشست مدیران بهزیستی کشور پشت درهای بسته در ارومیه آغاز شد" که در آن عنوان شده بود "حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز که چند روزی است در ارومیه به سر می برد با وجود عدم هماهنگی قبلی چند دقیقه ای در همایش حضور یافته و سخنرانی کرده است"، در جوابیه ای آورده است: "آیت الله سید احمد خاتمی از مدتها قبل برای سخنرانی در مراسم نشست مدیران بهزیستی کشور که در ارومیه برگزار شد، دعوت شده بودند و محور فرمایشات ایشان در این همایش در مورد ارزش و جایگاه خدمت به مردم بوده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: متذکر می شویم همایش مذکور صنفی بوده و مدعوین، مسئولان بهزیستی سراسر کشور بودند.