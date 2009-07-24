کاهش پنج درصدی سطح زیر کشت سیب زمینی در همدان

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود 82 هزار تن محصول سیب زمینی تابستانه از مزارع برداشت شود، افزود: 33 درصد از تولیدات سیب زمینی استان همدان مازاد است که به استانها و کشورهای دیگر صادر می شود.

وی با بیان اینکه همدان درزمینه تولید سیب زمینی رتبه اول را درکشور داراست، عنوان کرد: بیش از 80 درصد از مزارع سیب زمینی استان همدان به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز هستند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان زمان برداشت سیب زمینی تابستانه را از اواسط تیرماه تا پایان شهریور ذکر کرد و گفت: 35 درصد از سهم تولیدات سیب زمنیی کشور به این استان اختصاص دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: 73 هزار تن سیب زمینی تولیدی استان همدان به کشورهای چون عراق، پاکستان، عمان و قزاقستان صادر می شود.