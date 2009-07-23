آماده حضور قدرتمند در لیگ برتر هستیم

منصور پور حیدری، مدیر فنی تیم پاس همدان، در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: تمرینات را به خوبی انجام می دهیم و با روی آوردن به کارهای تکنیکی و تاکتیکی تیم را برای رقابتهای لیگ آماده میکنیم.
وی درباره حضور گمالوویچ گفت: از روزدوشنبه سرادان گمالوویچ، مربی بدنساز به جمع کادر فنی اضافه شده است و طی روزهای آینده با جمعبندی، بازیکنان و کادر فنی را به طور رسمی معرفی میکنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون تیم زیر نظر علیاکبر پورمسلمی، رضا طلایی و سرادان گمالوویچ تمرین میکند و از شرایط خوبی برخوردار است.
پور حیدری درباره حضور علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی در تیم پاس تاکید کرد: پس از بازگشت از کره جنوبی تمرینات پاس را زیرنظر داشتم و در این مدت منصوریان با عشق و علاقه هدایت پاسیها را بر عهده داشت و با انگیزه بالایی کار کرد به طوری که آینده روشنی برای مربیگری منصوریان پیشبینی میکنم.
وی درباره حضور در تورنمنت سرداران گفت: شرکت در تورنمنت جام سرداران همدان را در برنامه کاری خود داریم و در این دو بازی نفرات خود را به خوبی محک خواهیم زد.
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