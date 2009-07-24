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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

راه اندازی سیستم مشاوره تلفن گویا در سازمان کار و امور اجتماعی لرستان

راه اندازی سیستم مشاوره تلفن گویا در سازمان کار و امور اجتماعی لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان از راه اندازی مشاوره تلفن گویا در این سازمان خبر داد.

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم مردم می توانند در هر ساعت از شبانه روز با سازمان تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر را به صورت تلفنی دریافت کنند.

وی با تشریح مزایای این سیستم اطلاع رسانی، افزود: مردم استان لرستان می توانند با شماره تلفن 6613315101 تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان راه اندازی سیستم مشاوره تلفن گویا را در راستای طرح تکریم ارباب رجوع دانست و خاطر نشان کرد: طرح تکریم ارباب رجوع از بخشهای بخشهای مهم در روابط عمومیهاست و روابط عمومی باید به موقع و درست به ارباب رجوع خدمت و احترام بگذارد.

مهری ادامه داد: روابط عمومی سازمان کار و امور اجتماعی لرستان در سال جاری توانست در بخش پرتالهای استانی رتبه سوم کشور در میان سازمانهای کار و امور اجتماعی کشور کسب کند.

کد مطلب 916463

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