راه اندازی سیستم مشاوره تلفن گویا در سازمان کار و امور اجتماعی لرستان

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم مردم می توانند در هر ساعت از شبانه روز با سازمان تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر را به صورت تلفنی دریافت کنند.

وی با تشریح مزایای این سیستم اطلاع رسانی، افزود: مردم استان لرستان می توانند با شماره تلفن 6613315101 تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنند .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان راه اندازی سیستم مشاوره تلفن گویا را در راستای طرح تکریم ارباب رجوع دانست و خاطر نشان کرد: طرح تکریم ارباب رجوع از بخشهای بخشهای مهم در روابط عمومیهاست و روابط عمومی باید به موقع و درست به ارباب رجوع خدمت و احترام بگذارد.

مهری ادامه داد: روابط عمومی سازمان کار و امور اجتماعی لرستان در سال جاری توانست در بخش پرتالهای استانی رتبه سوم کشور در میان سازمانهای کار و امور اجتماعی کشور کسب کند.