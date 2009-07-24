طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاههای زود بازده در کرمان اجرا می شود

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاههای زود بازده از سوم مرداد شروع می شود و تا 21 مرداد ادامه دارد و مربوط به بنگاههای زود بازدهی می شود که وام دریافت کرده اند و باید به سایت گویش مراجعه کرده و در آن ثبت نام کنند.

منصوری گفت: هدف از اجرای این طرح بررسی وضعیت فعلی بنگاههای زود بازده شناسایی فرصت ها و مشکلات فراروی این بنگاهها تسریع ارتباط بین بنگاهها و دستگاههای اجرایی و آماده سازی مجریان بنگاهها در پرداخت یارانه است.

وی ادامه داد: این طرح در چهار استان کشور به صورت پایلوت انجام شده و به زودی در تمام کشور به اجرا گذاشته می شود.

منصوری تصریح کرد: سه گروه بر کار بنگاههای زود بازده نظارت دارند که شامل دستگاه اجرایی سازمان کار از طریق قرارداد منعقده با بخش خصوصی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.

وی تاکید کرد: یارانه های که برای این طرحها اختصاص یافته به کسانی تعلق می گیرد که طرحی توجیه پذیر داشته باشند و در مورد آن اطلاع رسانی کرده باشند و اگر کارفرمایی قسمتی از طرح خود را انجام داده باشد و بخشی از آن به انجام نرسیده باشد یارانه به او پرداخت نمی شود.

وی اضافه کرد: با معرفی این طرحها به صندوق مهر امام رضا و بانک ملت یارانه ها به آنها پرداخت می شود.



