نماینده لنگرود از کاهش تعرفه واردات برنج انتقاد کرد

مهرداد لاهوتی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: هنوز کشاورزان برنج خود را نفروخته اند، واردات بی رویه به ضرر آنان است و باید جلوی واردات بیش از نیاز کشور گرفته شود.

وی واردات بی‌ رویه برنج را ضعف اصلی نابسامانی این عرصه عنوان کرد و افزود: ورود برنجهای بی ‌کیفیت خارجی در آینده‌ نه چندان دور باعث تغییر ذائقه مصرف کننده داخلی می ‌شود.

نماینده لنگرود عدم کنترل واردات بی ‌رویه برنج را ترسیم کننده آتی مبهم در تولید این محصول استراتژیک دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به این امر مهم شد.

وی درادامه با اشاره به دو محصول برنج و چای که در شمال کشور به عنوان محصولات اساسی تولید می‌شوند، یادآورشد: علاوه بر جلوگیری از واردات بی رویه این محصولات باید تدابیری اندیشیده شود تا قیمتهای بالای فروش محصولات نصیب کشاورزان شود.