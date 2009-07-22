"گفتگو با فیلسوفان تحلیلی" سعی در عمومی کردن فلسفه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "گفتگو با فیلسوفان تحلیلی" با حضور مترجم اثر حسین کاجی و دکتر حسین شیخ رضایی و دکتر احسان کرباسی زاده عصر سه شنبه 30 تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.



دکتر حسین شیخ رضایی با اشاره به اهمیت کتاب و روانی ترجمه آن گفت: ترجمه کتاب در مجموع ترجمه روانی است. بحث در مورد عمومی کردن فلسفه از دو منظر قابل بحث است. اول اینکه عمومی کردن فلسفه گاهی از طریق عمومی کردن مکاتب فلسفی و مفاهیم فلسفی صورت می‌گیرد و این یک شیوه از راههای عمومی کردن فلسفه است.



عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در ادامه افزود: شیوه دیگر برای عمومی کردن فلسفه این است که در اثر هیچ اسمی از مکتب فلسفی و فیلسوف آورده نمی‌شود و با ارائه یک بحث مقدماتی و عمومی به عمیقترین مباحث فلسفی پرداخته می‌شود.



وی گفت: نکاتی چند در کتاب وجود دارد، اولین نکته شفافیت و صداقت فیلسوفان در پاسخ به سؤالات است. مثلا دامت در پاسخ به سؤالی که انتخاب در مواقع تعارض میان عقاید فلسفی و دینی از او پرسیده می‌شود، می‌گوید که در صورت تعارض عقاید دینی‌ام را پیش می‌گیرم. می‌دانیم که دامت یک کاتولیک و مسیحی جدی است.



این استاد دانشگاه با اشاره به نکاتی در مورد ترجمه کتاب، یادآور شد: ترجمه به رغم برخی نارسایی‌ها، ترجمه خوب و روانی است. در مورد ترجمه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که یکی از دلایل نارسایی ترجمه، نبود ادبیات موضوع در مورد مباحث مورد توجه در کتاب است که گاهی ترجمه را مشکل می‌کند .



وی گفت: در برخی موارد ایرادهای نگارشی در ترجمه یافت می‌شود. به عنوان مثال آوردن علامت ویرگول بعد از حرف "که" نادرست است که به کرات در کتاب یافت می‌شود. برخی جملات به لحاظ فارسی نادرست است که می‌شود آنها را البته اصلاح کرد.



وی افزود: کتاب را می‌شود به گونه‌های مختلف برش زد. برشی که من در اینجا زده‌ام این است که به بررسی افکار چهار فیلسوف زنی که در این کتاب آرای آنها در پرسش و پاسخ به اطلاع خواننده رسیده، بپردازم. اگر چه این فیلسوفان زن، حوزه‌های مطالعاتی‌اشان متفاوت است ولی اشتراکی در میان افکار آنها دیده می‌شود.



عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در ادامه یادآور شد: مثلا مری وارنوک معتقد است که درسی تحت عنوان فلسفه در دبیرستان نیاز نیست که باشد. ولی او می‌گوید که فلسفه باید در تمام دروس وجود داشته باشد. او در جای دیگر می‌گوید کیفیت آموزش مهم است و نه برابری در حوزه آموزش.



وی افزود: یک جور گریز از قانون جهانشمول و مطلق وضع کردن در آثار این چهار فیلسوف مشاهده می‌شود که ناشی از افکار فمینیستی آنها می‌تواند باشد.



شیخ رضایی ادامه یادآور شد: مثلا نانسی کارترایت تصوری که از جهان ارائه می‌دهد یک تصویر چهل تکه است و نه تصویری یک دست و منظم. لذا به عقیده او نمی‌توان قوانین عمومی و عام تدوین و تنظیم کرد و مسائل را با کمک آن مورد بررسی قرار داد.



وی افزود: فیلسوف زن دیگری که در این کتاب با آن گفتگو شده مارتا نوسبام است. می‌دانیم که نوسبام ارسطو شناس است و در مورد رواقیون هم کارهای زیادی انجام داده است. لذا او یک دیالوگ دائم با فیلسوفان باستان دارد و تم‌ها و موضوعات آنها را با جرح و تعدیل به فلسفه معاصر آورده است. او با اینکه ارسطو شناس است ولی در مورد اخلاق معتقد به اصول اخلاقی جهانشمول نیست و می‌گوید در موقعیت خاص چگونه باید عمل کرد.



عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران یادآور شد: چهارمین فیلسوف زنی که من می‌خواهم به آن اشاره کنم جین همپتون است. در فمینیسم اخلاقی عمل کردن به معنای مراقبت است. یعنی مراقب دیگران باشیم. این اخلاق با اخلاق کانتی که مبتنی بر اصول اخلاقی جهانشمول است فرق می‌کند. همپتون به نوعی اخلاق منفعت محور اعتقاد دارد که جالب توجه است.



شیخ رضایی در پایان تصریح کرد: این چهار فیلسوف زن به رغم اینکه نمی‌توان آنها را زیر چتر واحدی قرار داد ولی یک عنصر زنانه در فلسفه آنها وجود دارد. آنها به یک معنا قانون گریز هستند و این بدان معناست که معتقدند نمی‌توان با داشتن قانون عام، خیلی چیزها را حل کرد. همه این چهار فیلسوف، جهانی چهل تکه را تصویر می‌کنند که ناشی از منطق زنانه آنهاست و سعی در کاربردی ساختن فلسفه دارند.



کتاب "گفتگو با فیلسوفان تحلیلی" با ترجمه حسین کاجی از سوی نشر مرکز منتشر و در آن گفتگو با 20 نفر ازمهمترین چهره‌های (انگلیسی – آمریکایی) فلسفه تحلیلی در ربع قرن آخر قرن بیستم به چاپ رسیده است از جمله کواین، دن دنت، نانسی کارترایت، مارتا نوسبام، السدیر مک اینتایر، دیوید گوتیه، برنارد ویلیامز، آدام مورتون، درک پارفیت، جان کاتینگام و جین همپتون.