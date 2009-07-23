کمبود آب آشامیدنی در کلاردشت مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنایی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش گردشگری کلاردشت افزود: امروز مهمترین مشکل در این بخش تاریخی و گردشگر پذیر، مشکل آب آشامیدنی بوده و کمبود آب در برخی روستاها حاد است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در فصل تعطیلات گردشگران زیادی از مناطق مختلف کشور و جهان به این منطقه سفر می کنند و باید برای رفع این مشکل تدبیر اساسی اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین زمینهای بلا تکلیف زیادی در منطقه وجود دارد که نیاز است درباره آن تصمیم گیری شود و طرحهای عام المنفعه در آن اجرا شود.

به گفته سنایی، بخشی از راههای منطقه نیاز به مرمت و لکه گیری دارد و اداره راه و ترابری در این بخش باید اعتبار مناسب تخصیص دهد.

بخشدار کلاردشت، نداشتن طرح هادی در برخی روستاهای را از جمله مشکلات اشاره و اضافه کرد: نبود این طرح موجب بروز مشکلاتی برای اهالی شده که باید در این زمینه نیز طرح مناسب تهیه شود.

وی اجرای برنامه های مناسب فرهنگی را در این منطقه نیاز ضرروی دانست و از اداره فرهنگ و ارشاد خواست به این مقوله بیشتر توجه کند.

سرپرست تربیت بدنی کلاردشت نیز گفت: این منطقه به اداره تربیت بدنی مستقل نیاز دارد.

مهدی سلیمانپور افزود: نبود اداره تربیت بدنی مستقل مشکلات فراروی ورزشکاران منطقه را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: این درحالی است استقبال از ورزش در این منطقه چشمگیر بوده و شمار زیادی ورزشکاران سازمان یافته وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در طول سال مسابقات مختلف کشوری و استانی در منطقه برگزار می شود که نیاز به اداره مستقل برای ساماندهی مسابقات دارد.

به گفته سلیمانپور، گردشگر پذیر بودن منطقه لزوم اتخاذ تدابیر اصول یو هدفمند برای سامان بخشی به فعالیتهای ورزشی منطقه را ضروری می سازد.

سرپرست اداره تربیت بدنی کلاردشت بیان داشت: فضای ورزشی موجود در منطقه نیز پاسخگوی نیازها نبوده و باید افزایش یابد.

بخش کلاردشت بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.