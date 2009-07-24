به گزارش خبرنگار مهر، "چشمک" از 14 مرداد ماه جایگزین فیلم سینمایی "پسرتهرانی" کاظم راست‌گفتار می‌شود. اکبر عبدی، افسانه بایگان، حدیث فولادوند، رضا رویگری، یوسف تیموری، ارژنگ امیرفضلی، رابعه اسکویی، آتش تقی‌پور، مینا جعفرزاده، ماندانا حیدری، هستی حیدری راد، آرمان صورتگر و عباس محبوب بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل تولید "چشمک" عبارتند از فیلمنامه‌نویس: اشرف غلامی، فیلمبردار: محمد اکبری‌پرست، صدابردار: مهدی دارابی، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه: شازده احمدی، آهنگساز: کورش صرافها، صداگذار: فریدون خوشابافرد، عکاس: بهروز صادقی، تهیه‌کننده: منصور حیدری و مجری طرح: سپاس فیلم.

جهانگیری هم اکنون فیلم "غریبه ای در شهر" را در مرحله فنی دارد. وی کارگردانی فیلم های سینمایی چون، "ملودی"، "بی همتا"، "یاغی"، "مجازات"، "مرگ گرگها" و... را د کارنامه کاری خود دارد.