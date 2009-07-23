محدوده شهر زنجان تا 20 سال آینده قابلیت افزایش ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی استان زنجان افزود: باید زمینهای موجه در شهر زنجان کالبدشکافی شود، چگونه است که کل جمعیت زنجان در سال جاری، 360 هزار نفر است اما شهرک گلشهر کاظمیه را با ظرفیت 600 هزار نفر به محدوده قانونی شهر اضافه می کنیم.

وی ادامه داد: در زمینهای خارج از شهر نیز مشکل داریم، سازمان صنایع و معادن به هر متقاضی که یک موافقت اصولی در دست داشته باشد در کمتر از یک ساعت پنج هکتار یا بیشتر زمین واگذار می کند که این امر نیز به گونه ای مشکل ساز است.

رضایی افزود: اخیرا توافقاتی با شهرداری صورت گرفته که با همکاری سازمان نقشه براری کل کشور، نقشه مختصات حریم شهر مشخص شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان اظهارداشت: حریم شهر در آینده نزدیک توسط شهرداری میخ کوبی شده تا مردم بدانند که این زمین مال دولت است یا خیر و بدین طریق از خرید فروش غیر قانونی آنها جلوگیری شود.

رضایی افزود: در زمان حاضر 25 هزار قطعه زمین بلاتکلیف در زنجان وجود دارد که برای شهر معضلات فراوانی ایجاد کرده است.